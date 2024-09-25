Минэкологии Подмосковья пригласило к участию в премии «За верность науке»

Стартовал прием заявок на Десятую Всероссийскую премию «За верность науке». Подать заявление на участие в мероприятии можно до 27 сентября.

Премия «За верность науке» отмечает достижения в области научной коммуникации. Ежегодно организаторы стараются адаптировать ее к запросам общества, что свидетельствует о растущем интересе к научно-образовательным вопросам среди широкой аудитории.

К участию приглашаются журналисты, освещающие работу российской науки, ученые и представители бизнеса, которые сделали значительный вклад в укрепление престижа научной профессии. Также в девяти номинациях могут участвовать эксперты, работающие в области экологии как в России, так и за ее пределами.

Отбор заявок будет осуществлять экспертный совет, в который вошли журналисты с опытом освещения научных тем, ученые, представители органов власти, частных фондов, компаний и некоммерческих организаций, а также сотрудники пресс-служб вузов и научно-исследовательских институтов.

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