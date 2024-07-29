Минэкологии Подмосковья пресекло образование свалок в трех округах

Фото: Фото Минэкологии МО.

Инспекторы эконадзора Московской области пресекли несколько попыток образования незаконных свалок в Одинцове, Павловском Посаде и Люберцах. В минэкологии региона отметили, что во всех случаях на место прибыли сотрудники полиции.

«Нарушители пытались сбросить строительные отходы и грунты в деревне Зайцево Одинцовского округа, вблизи деревни Грибово в Павловском Посаде и в Люберцах», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, стражи порядка задержали три самосвала. В отношении нарушителей составили протоколы, теперь их привлекут к административной ответственности. Министр также подчеркнул, что за неделю в Подмосковье выявили 42 факта незаконного перемещения отходов. Сумма штрафов составила 805 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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