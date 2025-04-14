Минэкологии Подмосковья пресекло незаконный сброс стройотходов в двух округах

Инспекторы эконадзора Подмосковья продолжают искать нелегальные свалки строительного мусора и грунта. Новые такие места нашли в Чехове и Домодедове. Проверки проходили вместе с полицией.

В Чехове незаконный прием стройотходов обнаружили рядом с деревней Чепелево, а в Домодедове — около одноименного села. Полиция задержала машины, которые возили мусор. Теперь нарушителей ждет административное наказание.

Кроме того, за прошлую неделю камеры зафиксировали 66 случаев перевозки стройотходов без нужных документов. Штрафы составили 198 тысяч рублей.