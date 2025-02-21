Минэкологии Подмосковья пресекло незаконный сброс отходов в двух округах

Сотрудники эконадзора Минэкологии Московской области получили информацию о незаконном размещении отходов в Ленинском и Раменском городских округах. Во время обследования сведения подтвердились.

Инспекторы обнаружили на 4-м километре Донинского шоссе в Раменском септик, возле которого остались следы разлитых сточных вод. В Ленинском округе нашли мусор на двух земельных участках, принадлежащих местной жительнице и москвичке.

Собственников земель предупредили о недопустимости нарушения требований об обращении с отходами. Владельцы участков уже начали очищать территории.