Минэкологии Подмосковья предупредило о тонкостях поведения со слетками

В Подмосковье у птиц горячая пора — птенцы большинства видов подросли и пытаются покинуть гнезда, хотя летать еще не умеют. Так появляются слетки — птенцы, которые вывалились из гнезда, но самостоятельно вернуться в него не могут.

Министерство экологии Московской области напоминает, что такая ситуация вполне нормальна, и людям лучше не вмешиваться. Птенец сможет вернуться в гнездо самостоятельно или с помощью родителей. Непрошенная помощь людей может только навредить: если птенца взять в руки, родители могут отказаться от него.

Министерство также подчеркивает, что забирать птенцов домой не стоит. Выкормить птицу в домашних условиях сложно, особенно для тех, кто не имеет опыта. Более того, птица, выкормленная в доме, может утратить навык и стимул добывать пищу самостоятельно.

Помогать слеткам можно только в одном случае — если они находятся вблизи дороги. Тогда их следует бережно пересадить на небольшое расстояние, используя ткань, чтобы не трогать птенцов руками.