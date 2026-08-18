Минэкологии Подмосковья: не забирайте диких детенышей домой

Несмотря на приближение осени, в Подмосковье некоторые виды животных продолжают приносить потомство. Так, в августе у зайцев-беляков появляется третий помет, а у белок — второй. Малышей, рожденных в это время, называют «листопадничками».

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов призывает не забирать домой детенышей, которых можно встретить в лесу. По его словам, даже в домашних условиях изъятые из природной среды малыши остаются дикими. Их трудно приучить к новым условиям и рациону, они могут проявлять агрессию и даже погибнуть, поскольку в непривычной среде у них не вырабатывается иммунитет.

Минэкологии просит жителей не пытаться поселить дома детенышей диких животных, даже если они кажутся брошенными. Как правило, родители находятся неподалеку и вернут детей в место постоянного обитания.