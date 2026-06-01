Минэкологии Подмосковья призывало жителей не подбирать слетков

В конце весны и начале лета по всему региону молодые птицы начинают покидать родительские гнезда. На газонах, в парках и скверах, а также на придомовых территориях все чаще можно заметить еще неуверенно летающих птенцов. Минэкологии региона призывает не оказывать «помощь», которая может обернуться для пернатых гибелью.

«Слетки — это молодые птицы, которые только покинули гнездо и учатся летать. Вопреки распространенному мнению, такие птенцы не являются брошенными или больными», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он подчеркнул, что этот период критически важен для взросления и адаптации птенцов к условиям дикой природы.

Призывается не уносить птенцов домой, так как человеческое воспитание не заменит им природных навыков. Если птенец находится в опасном месте, его можно аккуратно переместить в ближайшее безопасное место: в кустарник, на невысокую ветку того же дерева или в заросли травы. Рекомендуется использовать тканевую преграду, например, носовой платок, чтобы минимизировать стресс для птицы.