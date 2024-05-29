Минэкологии Подмосковья предупредило об активизации ужей

Фото: Ульянов А.И.

Жаркие майские дни привели к активизации змей в Подмосковье. Чаще всего жителям встречаются обыкновенные ужи, которых легко отличить от ядовитых сородичей.

«За последнюю неделю появились сообщения о замеченных в городах региона змеях. Чаще всего это ужи, которые безобидны для человека. Однако далеко не все жители разбираются в змеях и происходит путаница», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отличить ужа от гадюки очень просто: на голове ужа есть характерные желтые «очки», к тому же голова у него округлая, а у гадюки — треугольная. Зрачки у безобидной рептилии круглые, а у ядовитой — сплюснутые вертикальные (как у кошки).

Специалисты говорят, что сейчас у ужей проходит сезон размножения. Чтобы отложить яйца в укромном теплом месте, змеи могут заползать в дома, в компостные кучи или стоги сена.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области и их уничтожение строго запрещено. Если незваные гости заползли на участок, приближаться к ним не следует. Они уползут сами. Если нашли рептилию или ее кладку в доме, можно сообщить об этом в Систему-112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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