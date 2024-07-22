Минэкологии Подмосковья предупредило о запрете сбора редких грибов

В Минэкологии Подмосковья предупредили об ответственности за сбор редких грибов. Всего Красную книгу Московской области занесено 27 видов.

В ведомстве отметили, что после жаркого периода и обильных дождей микологи обещают обилие грибов в лесах региона.

«Жители находят сыроежки, свинушки, маслята и первые белые. При сборе грибов важно разбираться в их видах, чтобы ненароком не сорвать несъедобный или редкий», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В прошлом году любители тихой охоты находили в лесах московского региона редкие экземпляры, такие как: паутинник фиолетовый, русский белый трюфель, ежовик коралловидный, а в этом году специалистам удалось выявить новое место произрастания саркосомы шаровидной — редкого вида грибов, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Московской области.

Фирсов отметил, что даже при малейшем сомнении срывать гриб не стоит.

«Помните, что лучше одним грибом в корзинке меньше, нежели получить отравление. Перед походом в лес рекомендуем заглянуть в справочник-определитель и Красную книгу», —заключил министр.

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