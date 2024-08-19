Минэкологии Подмосковья предупредило о начале гона у лосей

Фото: Минэкологии

В конце августа у лосей в Подмосковье начинается гон, который длится до начала октября. В этот период поведение животных меняется, они могут выбегать на дорогу, появляться в городах и селах. Минэкологии региона призвало жителей проявлять осторожность при встрече с сохатыми.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», — предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лоси встречаются на территории региона повсеместно. Эти крупные животные могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения. Некоторые представители становятся агрессивными, поэтому при встрече лучше держаться от них на безопасном расстоянии.

Водителям стоит учесть, что лоси в гон часто выбегают на дороги. Лучше не превышать скоростной сезон, а ночью включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

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