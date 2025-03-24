Минэкологии Подмосковья предложило сократить срок рекультивации земель до 5 лет

Министерство экологии и природопользования Московской области выдвинуло идею об ускорении рекультивации земель сельскохозяйственного назначения. Для выполнения работ предложили установить срок не более пяти лет.

В министерство ранее поступил на расммотрение проект постановления правительства России об утверждении правил рекультивации и консервации земель. Авторы документа предложили отводить не более 15 лет для работ на всех категориях территорий.

В ведомстве, однако, обратили внимание, что находящиеся в частных руках участки нередко портят.

«Вред может быть нанесен незаконным размещением отходов, нелегальным недропользованием и другими нарушениями. Порой возникает ситуация, когда владелец земель под видом рекультивации допускает хозяйственную деятельность, в том числе и по обращению с отходами», — обратил внимание министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

В этом случае растянутые на 15 лет мероприятия по улучшению состояния земель перестают быть целесообразными.

В ведомстве предложили сократить срок работ до пяти лет, закрыв путь недобросовестным предпринимателям.