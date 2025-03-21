Минэкологии Подмосковья поздравило работников заповедников с Днем лесов

Международный день лесов отмечают 21 марта. ООН учредила праздник в 2012 году. Минэкологии Подмосковья поздравило всех, кто занимается охраной природы и заповедников.

В Подмосковье многие охраняемые природные территории включают леса. Среди особо охраняемых участков — Баулинский, Александровский, Дубровицкий, Черустинский леса и другие. Также под защитой находятся старинные парки в Бунькове, Полтеве, Яропольце и других населенных пунктах.

Лесами покрыто более 40% территории региона, большинство из них смешанные. За их сохранность следят сотрудники Комитета лесного хозяйства и Минэкологии. В ведомстве напомнили, что леса — важная часть экосистемы, влияющая на жизнь всей планеты.