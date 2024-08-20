Минэкологии Подмосковья потребовало вернуть участки в Балашихе государству

Природоохранная прокуратура подала иск в суд по факту незаконного формирования земельных участков в городском округе Балашиха. Представители Минэкологии Подмосковья примут участие в заседании и будут настаивать на том, чтобы вернуть землю государству.

«Речь идет о трех земельных участках в деревне Черное, принадлежащих физическому лицу. Они примыкают к реке Камышенке, для которой установлены границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Установлено, что все три участка имеют пересечения с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной реки. Наделы включают земли, которые приватизации не подлежат. Прокуратура просит суд изъять эти участки из незаконного владения, Минэкологии эту позицию поддержало.

Это уже второй случай, когда ведомство вынуждено защищать Камышенку. Ранее инспекторы эконадзора объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований товариществу собственников недвижимости «Купавна Сити-2», которое допустило изменение русла реки и ограничило доступ к ней.

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