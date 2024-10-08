Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение реки Пахры

Инспекторы эконадзора вынесли предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске из-за нарушений водоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

ООО «Профсервис» и ЗАО «УМ „Энергостройсервис“» допустили превышение концентраций вредных веществ в сточных водах, которые сбрасываются в реку Пахру. Обе компании обязаны привести уровень очистки стоков в соответствие с нормативами.

Напомним, ранее предостережение также вынесли администрации Домодедова за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Конопельку.

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