Минэкологии Подмосковья попросило сообщать о замеченных серых журавлях

МОО «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира».

Фото: МОО «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира».

Всемирный День журавля отмечается 8 сентября. В Подмосковье эти птицы считаются редкими и внесены в Красную книгу региона. Популяция насчитывает 150-170 пар.

В Минэкологии Подмосковья рассказали, что серого журавля можно встретить на востоке, северо-востоке, севере и северо-западе области. Это редкий гнездящийся вид для региона, общая численность не превышает 170 пар.

Глобальное потепления климата постепенно меняет маршруты миграции журавлей. Раньше они летали на зимовку в страны Африки, либо в Израиль, а сейчас их можно встретить в холодные месяцы и в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму. Орнитологи считают, что эта тенденция будет нарастать.

Результаты наблюдений за серыми журавлями важны для ученых. Минэкологии просит жителей Подмосковья сообщать о замеченных птицах на электронную почту ведомства minecology@mosreg.ru. Информация может стать ценным дополнением к материалам мониторинга редких видов.

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