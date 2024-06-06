Минэкологии Подмосковья поможет вернуть незаконно приватизированные земли

Работы по изъятию земель, находящихся вблизи водных объектов в незаконной собственности, продолжаются в Подмосковье. Представители Минэкологии Московской области будут участвовать в судебных процессах.

«Все четыре участка сформированы вблизи реки Любосеевка, границы ее прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны определены распоряжением министерства», — указал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что в ходе проверки было установлено, что эти участки частично находятся в прибрежной защитной полосе Любосеевки площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, один из владельцев построил хозяйственное сооружение без разрешения в пределах водоохранной зоны.

Прокуратура просит суд изъять часть незаконно использованных участков земли, а также признать построенное сооружение незаконным и требует его сноса. Министерство экологии поддерживает позицию прокуратуры.

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