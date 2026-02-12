Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы с отходами строительства

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги деятельности в сфере обращения со строительными отходами и грунтами за 2025 год. С июня 2021 года функционирует электронный сервис для оформления талонов на транспортировку строительного мусора.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Итоги 2025 года можно назвать успешными. С января по декабрь было сформировано талонов на перевозку свыше 42 миллионов кубометров строительных отходов».

В Московском регионе работает 97 объектов приема и переработки строительного мусора. Жители Подмосковья могут воспользоваться круглосуточной горячей линией «122#7» для вывоза строительных отходов. За 2025 год поступило более 8500 обращений, из которых 550 заявок на вывоз отходов было создано с помощью голосового помощника.

Также планируется ввод в эксплуатацию государственной информационной системы «Единый цифровой контур обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами» («ГИС Стройотходы») во втором полугодии 2026 года. Оператором системы выступит Минэкологии.