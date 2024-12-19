Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы по борьбе со свалками за год
Свыше одной тысячи стихийных свалок убрали в Подмосковье за год. Это позволило улучшить экологическую ситуацию в регионе.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, ликвидации незаконных свалок уделяют особое внимание. Это важный шаг в борьбе с природными проблемами.
Так, с января специалисты выявили 1005 навалов мусора, из которых некоторые оставались неубранными после инвентаризации в 2023 году. В результате в регионе ликвидировали 1035 свалок.
Кроме того, в регионе продолжают убирать зоны отдыха у водоемов. Всего за год провели свыше пяти тысяч таких мероприятий. Это позволило на 3% снизить количество жалоб по сравнению с прошлым годом.
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