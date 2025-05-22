Минэкологии Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с РАНХиГС

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации состоялась международная научная конференц-сессия. В рамках мероприятия Министерство экологии и природопользования Подмосковья подписало с учебным заведением соглашение о сотрудничестве.
Теперь студенты смогут проходить практику в ведомстве и учреждениях, связанных с ним, и приобретать ценные профессиональные навыки.
«Сотрудничество с Президентской академией — это инвестиция в будущее, ведь именно от качества знаний и опыта наших специалистов зависит экологическое благополучие Подмосковья и всей страны», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.
После церемонии подписания соглашения глава ведомства выступил с докладом и принял участие в обсуждении актуальных вопросов регулирования водных отношений в Московской области.
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