Минэкологии Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с РАНХиГС

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации состоялась международная научная конференц-сессия. В рамках мероприятия Министерство экологии и природопользования Подмосковья подписало с учебным заведением соглашение о сотрудничестве.

Теперь студенты смогут проходить практику в ведомстве и учреждениях, связанных с ним, и приобретать ценные профессиональные навыки.

«Сотрудничество с Президентской академией — это инвестиция в будущее, ведь именно от качества знаний и опыта наших специалистов зависит экологическое благополучие Подмосковья и всей страны», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

После церемонии подписания соглашения глава ведомства выступил с докладом и принял участие в обсуждении актуальных вопросов регулирования водных отношений в Московской области.