Минэкологии Подмосковья поделится опытом работы с коллегами из Чувашии

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обратилось в Минэкологии Подмосковья с просьбой поделиться опытом мониторинга состояния окружающей среды. Запрос связан с планами по созданию системы для городов Чебоксары и Новочебоксарск.

Экологов Чувашии в первую очередь интересует опыт Подмосковья в развитии стационарных и малогабаритных постов контроля за качеством атмосферного воздуха.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что Подмосковье накопило значительный опыт в создании и развитии системы экомониторинга. Всего пять лет назад было создано Государственное казенное учреждение «Мособлэкомониторинг», а сейчас предприятие располагает 300 постами для наблюдения за состоянием воздуха и четырьмя мобильными лабораториями.

Такие достижения привлекают внимание регионов, где подобные системы только начинают формироваться. В этом году уже состоялся обмен опытом Минэкологии Подмосковья с коллегами из Петербурга, Нижегородской области, Рязани, Калуги и Тулы.

«Мы с удовольствием делимся наработками в этой сфере, поскольку экологи всех регионов решают общую масштабную задачу — установление тотального контроля качества всех компонентов окружающей среды», — добавил Фирсов.

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