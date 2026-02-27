Минэкологии Подмосковья пригласило на конкурс «ЭКОтеатр Подмосковья»

Министерство экологии и природопользования Московской области окажет поддержку конкурсу театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», который объявила Московская областная Дума. Мероприятие направлено на повышение уровня экологической культуры и формирование бережного отношения к природе.

Конкурс пройдет в два этапа: с 1 марта по 20 апреля состоится муниципальный этап, а с 21 апреля по 20 мая — региональный. Участвовать в конкурсе могут учащиеся в возрасте от 6 до 15 лет. Тема конкурса — «Чистое Подмосковье».

Театральные постановки должны раскрывать проблемы загрязнения воздуха, лесов и водных объектов, необходимость личного участия в природоохранных проектах и важность волонтерских инициатив. Продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, а один творческий коллектив может представить только одну постановку.

«В экологическом просвещении очень важно разнообразие форм, творческий подход, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Особенно это касается молодежи — креативной, энергичной, восприимчивой к новым идеям».

В ближайшее время администрации округов создадут оргкомитеты для проведения муниципального этапа конкурса. Министерство экологии будет информировать обо всех этапах мероприятия и возможностях участия в нем.