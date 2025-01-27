Минэкологии Подмосковья поддержало поправки в федеральный закон об отходах

Проект изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» поддержали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Нововведения призваны распределить функции по выявлению и ликвидации свалок объемом более пяти кубометров.

Раньше четкого разграничения полномочий по ликвидации свалок не было, поэтому работа по выявлению и ликвидации навалов велась путем межведомственного взаимодействия. Распределение функций позволит ускорить все процессы.

Согласно законопроекту, уже принятому Госдумой в первом чтении, выявлять навалы отходов объемом более пяти кубометров в границах населенных пунктов должны органы местного самоуправления. Свалки за пределами населенных пунктов — региональные власти в лице надзорных органов.

Изменится и механизм ликвидации свалок. Ответственность за приведение территорий в порядок будут нести в первую очередь нарушители или правообладатели земель, во вторую — органы местного самоуправления, если свалка устроена на муниципальных землях.

Ликвидация свалок за пределами населенных пунктов станет задачей региона.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.