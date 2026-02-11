Минэкологии Подмосковья оценило ущерб от разлива сточных вод в Сергиевом Посаде

Специалисты Министерства экологии Московской области завершили проверку по факту загрязнения почв в Сергиевом Посаде. Администрация городского округа уведомила ведомство о разливе сточных вод на территории муниципалитета.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил: «К надзорным мероприятиям были привлечены специалисты аккредитованной лаборатории. Они обследовали территорию и установили, что сброс сточных вод произошел из канализационного коллектора, общая площадь разлива составила 193 квадратных метра».

Инспекторы эконадзора выяснили, что авария случилась на участке сетей водоотведения, который находится в ведении одного из местных предприятий. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, рекомендовано очистить загрязненный участок. Эксперты провели анализ проб почвы и оценили сумму ущерба в почти 95 тысяч рублей. Вопрос о его возмещении будет решаться в дальнейшем, ситуация остается на контроле Минэкологии.