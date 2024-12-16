Минэкологии Подмосковья назвало топ-5 округов по качеству воздуха

Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинг» совершили 19 выездов в округа Подмосковья за неделю. Специалисты проверили качество воздуха, отобрав пробы в 68 точках.

В Минэкологии региона отметили, что исследования провели в Красногорске, Сергиевом Посаде, Пушкино, Ступине и других округах. Специалисты проверили качество воздуха по 31 загрязняющему веществу.

По данным исследований представители ведомства составили топ-5 округов с самым чистым воздухом. В рейтинг вошли Коломна, Пушкино, Королев, Балашиха и Сергиев Посад.

Напомним, что недавно в Минэкологии Подмосковья провели сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 год. Выяснилось, что в 13 округах региона снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода.