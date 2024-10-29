Минэкологии Подмосковья назвало места обитания краснокнижного паука

В Минэкологии Московской области поступили данные биологических исследований для оценки популяций южнорусского тарантула, занесенного в Красную книгу региона. Исследования показали, что в ранее известных местах обитания в Луховицах и Серебряных Прудах этот вид больше не встречается, хотя условия там остаются подходящими.

По мнению специалистов, исчезновение связано с конкуренцией с другими паукообразными и насекомыми, такими как лабиринтовые пауки и земляные пчелы. Тем не менее, были зафиксированы единичные наблюдения южнорусского тарантула в населённых пунктах области и на опытном поле РГАУ МСХА в Москве, предположительно ввезенные случайно из южных регионов.

Также есть вероятность, что временные популяции могут все же образоваться, поэтому наблюдения за пауками будут продолжаться.

Отмечается, что южнорусский тарантул — теплолюбивый вид, предпочитающий степи и полупустыни. Паутина им не нужна, поскольку они охотятся из засады, используя хелицеры — ротовые клешни. Яд тарантулов неопасен для человека и животных из-за низкой активности белковых токсинов.