Минэкологии Подмосковья напомнило правила управления снегоходами

С наступлением зимы жители Подмосковья все чаще садятся за руль квадроциклов и снегоходов. В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила, которые позволят сделать поездки безопасными.

Для управления квадроциклом нужно удостоверение тракториста-машиниста категории А1. При этом, обладатели водительского удостоверения категорий А или B1MS также имеют право управлять транспортным средством, если его мощность превышает 50 кубических сантиметров.

В ведомстве подчеркнули, что для управления квадроциклами при наличии водительского удостоверения категорий B, C, D или B1AS необходимо иметь при себе договор аренды техники от владельца или прокатчика.

Для управления снегоходом необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре, получить действующее свидетельство о прохождении технического осмотра. Водитель также должен иметь соответствующее удостоверение тракториста-машиниста или водительское удостоверение категории А или B1MS.

При управлении транспортным средством необходимо соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют пройти обучение перед началом зимнего сезона.