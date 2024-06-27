Минэкологии Подмосковья напомнило правила сбора ягод

Земляника, черника и костяника появились в лесах Московской области. Представители Минэкологии региона напоминают правила сбора ягод, которые необходимо знать каждому.

«Сбор ягод для собственных нужд, не с целью продажи, разрешен практически повсеместно. Однако есть места, где их собирать запрещено или не рекомендуется», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что сбор ягод, грибов и других растений категорически запрещен в особо охраняемых природных территориях. Помимо этого, некоторые виды занесены в Красную книгу — их запрещено собирать в любом месте. Специалисты также рекомендуют оставлять в стороне ягоды вблизи дорог и в черте города — они могут накапливать вредные вещества.

Министр напомнил, что ознакомиться с границами ООПТ можно на сайте правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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