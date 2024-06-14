Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в природных заказниках

Минэкологии Подмосковья напомнило жителям и гостям региона правила отдыха в особо охраняемых природных территориях. Единый запрет на разведение костров, уничтожение и изъятие краснокнижных видов растений, выброс мусора действует во всех заказниках.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нередко люди нарушают правила по незнанию — многие не могут отличить природную территорию от лесного массива.

«Не все знают, куда можно заезжать на автомобиле, где разрешено обустраивать лагерь и проводить пикники», — рассказал Фирсов.

Ознакомиться с правилами поведения в той или иной ООПТ любой житель региона может на сайте ведомства.

Министр добавил, что очень важно заранее предостеречь людей от нарушений и обучить их экологической грамотности.

«Мы бережем наше природное достояние и хотим от наших жителей того же — ответственного отношения к природе», — заключил Фирсов.

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