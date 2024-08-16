Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения при встрече с дикими животными

Минэкологии Московской области информирует жителей, что дикие животные, обитающие в регионе, обычно не представляют опасности при соблюдении определенных правил поведения. Важно помнить, что основными переносчиками заболеваний являются лисы и енотовидные собаки, но болеть могут также ежи, мыши, хорьки и белки.

Министр экологии Тихон Фирсов отметил, что любые дикие животные, даже мелкие, могут быть потенциально опасны. При укусе они могут передавать вирусы или бактерии, поэтому при встрече с диким животным не следует приближаться к нему, пытаться привлечь внимание, кормить или гладить.

Специалисты охотнадзора добавляют, что крупные копытные, такие как кабан, олень и лось, могут нанести человеку физические травмы. Однако, если не привлекать их внимание, они ведут себя спокойно. Хотя медведи и волки также могут представлять опасность, их численность в Московской области крайне низка, и вероятность встречи с ними минимальна.

Фирсов подчеркнул, что водителям также следует проявлять осторожность на дорогах, так как столкновения с крупными животными часто приводят к значительному ущербу как имуществу, так и здоровью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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