Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения при встрече с бобром

У бобров в преддверии весны начался брачный сезон. Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило, что самки грызунов приносят потомство только раз в год, поэтому этот период крайне важен для сохранения вида.
Бобры играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы. Они строят плотины, расчищают растительность у берегов и валят взрослые деревья.
Эти животные выбирают себе пару один раз и на всю жизнь. Беременность у грызунов длится три месяца, а детеныши появляются на свет весной, когда можно найти достаточно пищи.
Бобры безопасны для человека. Жителей Подмосковья призывают при встрече с этими животными не беспокоить их и вести наблюдение с достаточного расстояния.
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