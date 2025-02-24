Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения при встрече с бобром

У бобров в преддверии весны начался брачный сезон. Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило, что самки грызунов приносят потомство только раз в год, поэтому этот период крайне важен для сохранения вида.

Бобры играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы. Они строят плотины, расчищают растительность у берегов и валят взрослые деревья.

Эти животные выбирают себе пару один раз и на всю жизнь. Беременность у грызунов длится три месяца, а детеныши появляются на свет весной, когда можно найти достаточно пищи.

Бобры безопасны для человека. Жителей Подмосковья призывают при встрече с этими животными не беспокоить их и вести наблюдение с достаточного расстояния.