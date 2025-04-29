Минэкологии Подмосковья напомнило правила использования надувных батутов

Минэкологии Подмосковья напомнило муниципалитетам о правилах установки и использования надувных батутов. Они позволят исключить случаи травматизма и полезны не только предпринимателям, но и жителям.

Каждый надувной батут должен иметь полный комплект документов, включая паспорт и инструкцию по эксплуатации. Собственникам необходимо регистрировать аттракционы в органах Гостехнадзора до начала использования.

Во время работы батута обязательно присутствие ответственного лица. За нарушения предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Обращение министерства поможет снизить риски травматизма и повысить безопасность отдыхающих. Жителям рекомендуют обращать внимание на соблюдение этих правил при посещении аттракционов.