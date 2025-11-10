Минэкологии Подмосковья напомнило правила безопасности в период гона кабанов

В ноябре у кабанов начинается брачный период, который длится около двух месяцев. В это время обычно осторожные животные становятся более раздражительными и могут проявлять агрессию при встрече с людьми. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

Гон — важный биологический процесс, в ходе которого самцы ищут партнера и защищают самку и территорию, издавая характерные звуки и иногда вступая в ожесточенные схватки с конкурентами. Повышенная активность делает кабанов менее осторожными и потенциально опасными для человека.

«Мы призываем всех жителей и гостей Подмосковья с уважением относиться к дикой природе и ее законам. Наша безопасность — в наших руках. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагических последствий и позволит всем нам сосуществовать в гармонии», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Чтобы избежать опасных ситуаций, специалисты советуют сохранять спокойствие и дистанцию, не приближаться к кабанам, не убегать и не поворачиваться к ним спиной, а покидать место встречи спокойно, пятясь назад и не теряя животное из виду. Кроме того, категорически запрещено подкармливать диких животных, так как это приучает их к людям и повышает риск нежелательных контактов.