Минэкологии Подмосковья напомнило правила безопасного пляжного отдыха

В Подмосковье действуют 164 благоустроенных пляжа для летнего отдыха жителей и гостей региона. В Министерстве экологии и природопользования напомнили главные правила поведения у водоемов.

Каждые выходные коммунальные службы вывозят с пляжей Московской области около полутонны мусора.

Чтобы сохранить чистоту в зонах отдыха у воды, специалисты призывают отдыхающих придерживаться ключевых правил: выбрасывать отходы исключительно в специально оборудованные контейнеры, соблюдать нерестовый запрет, а также тщательно тушить костры — не просто засыпать песком, а заливать водой из ведра.

Особый акцент в ведомстве сделали на личной ответственности каждого, а также призвали жителей и гостей региона своим примеров вдохновлять других.