Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете на содержание дома ряда животных

С 1 сентября в России вступило в силу новое распоряжение правительства, в котором утвержден список животных, запрещенных к содержанию. В основном это экзотические, крупные и опасные виды. Минэкологии Подмосковья разъяснило, кто вошел в список.

«Несмотря на то, что тема, казалось бы, нехарактерна для России и Подмосковья, в частности, на самом деле опрос очень актуален. В нашей практике встречались случаи, когда приходилось разбираться с гражданами и организациями, содержавшими целые зверинцы из экзотических животных, от тигров до королевских кобр», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В перечне указаны большие представители семейства кошачьих — львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды, снежные барсы, пумы и другие. Под запрет попали также лисы, медведи, волки, росомахи, слоны, бегемоты, жирафы, американские дикобразы, киты, тюлени и сирены.

Нельзя содержать многих приматов: гиббонов, макак, капуцинов, павианов и ревунов. Запрет касается некоторых птиц — африканских и австралийских страусов, пингвинов, фламинго, пеликанов. Под ограничения попали опасные змеи, включая королевскую кобру и мамб, а также комодский варан, крокодилы, крупные каймановые черепахи, ядовитые пауки и скорпионы.

Среди рыб и морских животных в списке оказались электрические скаты, морские окуни, морские дракончики, мурены, электрические угри и некоторые коралловые полипы. Всего запрещенных видов насчитывается более 120.