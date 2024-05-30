Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете на сбор краснокнижных грибов

С приходом тепла в лесах Подмосковья выросли новые грибы — на опушках можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, вешенки и майские. Встречаются и очень редкие виды, сбор которых запрещен законом.

Минэкологии Подмосковья советует всем грибникам перед походом в лес заглянуть в Красную книгу, чтобы случайно не сорвать редкий экземпляр. Это навредит и природе, и человеку, ведь можно получить штраф.

Недавно специалисты фонда «Верховье» обнаружили новое обитание саркосомы шаровидной в Можайскои округе. Это редкий вид грибов, занесенный в Красные книги России и Московской области. Такие грибы ранее уже находили в других муниципалитетах.

«Как говорится, если не знаешь — не бери. Тихая охота — дело интересное, но она должна быть безопасна как для жителей, так и для объектов природы. Редкие виды грибов класть к себе в лукошко запрещено, за это можно получить штраф», — напомнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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