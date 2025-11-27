Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете на самовольное использование прудов

Инспекторы эконадзора Подмосковья провели выездную проверку после обращения Серпуховской городской прокуратуры. Поводом стала жалоба местного жителя, который сообщил, что неизвестные мешают проходу к Игнатьевскому пруду в деревне Ивантиново.

По итогам осмотра специалисты не нашли ограничений для доступа к водоему. Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин сообщил, что инспекторы обнаружили следы самовольного использования пруда: на металлических столбах от берега в воду сооружили пирсы, а также установили отдельно стоящие металлические столбы без настила. Кроме того, в водоохранной зоне нашлось ограждение из сетки-рабицы. Он уточнил, что ведомство не выдавало разрешения на пользование этим водоемом.

Так как все незаконные конструкции расположены на землях государственной собственности, не закрепленных за конкретным владельцем, администрацию Серпуховского округа предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии рекомендовало усилить муниципальный земельный контроль и не допускать самовольного использования общедоступного водного объекта.