Минэкологии Подмосковья напомнило о вреде инвазивных растений

Перед началом дачного сезона Минэкологии Подмосковья напоминает, что лучше не сажать на участках растения, которые считаются инвазивными. Такие виды быстро распространяются и вредят природе.

Речь идет не только о борщевике Сосновского, заросли которого уже заняли больше 30 тысяч гектаров в регионе, но и о других растениях.

«В последнее время отмечается распространение рейнутрии богемской — гибрида сахалинской гречихи и ее близкого родственника — рейнутрии японской. Многим нравится вид растения из-за его необычных узловатых веток и красивых цветов, люди высаживают его на дачах и даже на площадках вблизи многоквартирных домов», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По его словам, рейнутрия, разрастаясь, вытесняет все прочие виды, а избавиться от нее еще сложнее, чем от борщевика. Министр добавил, что к нежелательным видам также относятся клен ясенелистный, золотарник канадский и гигантский, рябинник рябинолистный, а также многолистный люпин. Такие растения лучше не использовать для озеленения и украшения участка.