Минэкологии Подмосковья напомнило о важности сохранения редких видов флоры и фауны

Во всем мире 22 мая отмечают Международный день биологического разнообразия. Министерство экологии Московской области напомнило об уникальной природе региона и важности ее сохранения.

В Подмосковье обитают 76 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 18 видов земноводных и пресмыкающихся, свыше 50 видов рыб, а также около восьми тысяч видов беспозвоночных. Флора региона насчитывает порядка двух тысяч типов растений.

«Богатое биоразнообразие Подмосковья, включающее в себя уникальные объекты флоры и фауны, является одним из ключевых показателей здоровья окружающей среды», — пояснил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Особое внимание уделяют редким видам. В Красную книгу Московской области внесены 378 видов животных, 275 видов растений, а также 27 видов грибов.

Минэкологии ведет постоянный мониторинг, выявляя новые места обитания редких видов. Эти данные помогают расширять сеть особо охраняемых природных территорий.

«Сохранение этого богатства — приоритетное направление работы Минэкологии», — заключил Мосин.