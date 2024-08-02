Минэкологии Подмосковья напомнило о важности договора водопользования
Минэкологии Московской области напоминает о необходимости заключения договоров водопользования для создания базы отдыха, пирса или понтона в водоеме. Договор можно заключить по результатам аукциона или без него.
Без аукциона договоры можно заключить для эксплуатации пляжей, рекреационных целей спортивных организаций, детского отдыха и других видов деятельности. При этом, в ряде случаев требуется участие в открытом аукционе.
В прошлом году процедуру оптимизировали. Теперь услугу можно получить за 70 рабочих дней по результатам аукциона и за 25 рабочих дней без аукциона.
«На сегодняшний день в области зарегистрировано 227 водопользователей, из которых 41 производят забор воды из водных объектов и 186 используют их акватории в рекреационных целях», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Напомним, за использование водного объекта без договора предусмотрены штрафы: от тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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