Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за «врезки» в канализацию

Суммы штрафов за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения кратно увеличили в России с 19 августа. Об этом напомнили в Министерстве экологии Подмосковья.

«Только за последнее время факты незаконных подключений зафиксированы в Жуковском, где местные коммунальщики пожаловались на врезку в систему ливневой канализации, а также в Одинцовском округе, когда выявили аналогичную врезку в систему бытовой канализации», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

По мнению главы ведомства, значительное ужесточение санкций должно заставить задуматься желающих сэкономить на легальном пользовании системами водоснабжения и водоотведения.

Раньше штраф за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения составлял от 1 до 30 тысяч рублей. Теперь нарушителям придется заплатить от 10 до 200 тысяч рублей.

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