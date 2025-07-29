Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за сбор краснокнижных орхидей

В лесах Московской области начался сезон цветения редких дикорастущих орхидей. Эти растения привлекают внимание жителей и гостей региона, но следует помнить, что большинство местных видов находятся под охраной.

В Московской области произрастают 24 вида орхидей, занесенных в Красную книгу региона, а 10 из них находятся в Красной книге России.

«Это означает, что их изъятие из живой природы запрещено, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Мы убедительно просим жителей и гостей Подмосковья не срывать орхидеи, сохранить природную красоту для будущих поколений», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Мониторинг помогает выявлять новые места произрастания редких видов. В прошлом году ученые сделали важное открытие — обнаружили ранее неизвестную популяцию ятрышника шлемовидного — одного из самых редких представителей орхидных в регионе.

В благоприятных условиях растения данного вида могут жить более 20 лет. Мировые ботанические коллекции хранят экземпляры орхидей, которые продолжают цвести на протяжении ста лет и более.