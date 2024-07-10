Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за незаконную перевозку стройотходов

Для легальной перевозки стройотходов подмосковные перевозчики должны оформить специальный электронный талон и разрешение на работу. О том, как правильно избавиться от мусора после ремонта, напомнили в региональном Минэкологии.

Работа без специальных документов может грозить административной ответственностью. Вычислять нарушителей в регионе помогают дорожные камеры. В июне с их помощью выписали более 3,5 миллиона рублей штрафов.

Для вывоза мусора можно обратиться по телефону 122. Ознакомиться со всеми легальными перевозчиками жители могут на сайте стройотходы.рф.

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