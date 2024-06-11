Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за неправильную перевозку стройотходов

Представители Минэкологии провели рейды по выявлению нарушений правил перевозки строительных отходов. В ходе проверок инспекторы задержали трех перевозчиков.

«Все нарушители были задержаны в поселке Истра. Два бункеровоза и один самосвал были загружены грунтами неизвестного происхождения, боем кирпича и бетона, порубочными остатками и другими отходами», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, все нарушители не имели разрешительных документов на перевозку стройотходов. Теперь им предстоит выплатить штрафы.

Напомним, за правильностью перевозок стройотходов в регионе следят умные камеры. Так, за неделю они зафиксировали 36 нарушений, а общая сумма штрафов составила 1,7 миллиона рублей.

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