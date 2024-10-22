Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за неправильную перевозку стройотходов
Министерство экологии и природопользования Московской области вынесло два постановления за несоблюдение правил перевозки и хранения строительных отходов. Нарушения зафиксировали в Шатуре и Щелкове.
Первый нарушитель перевозил и разгружал грунт на земельном участке возле 18-го поселка в Шатуре. Ему выписали штраф.
Во втором случае, в Щелкове, гражданин перевозил отходы без паспорта и сопроводительных документов. За это ему также назначили штраф.
Минэкологии напоминает, что транспортировка строительных отходов в Московской области возможна только при наличии разрешительных документов и электронного талона.
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