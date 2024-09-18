Гостехнадзор Подмосковья напомнил правила регистрации квадроциклов
Квадроциклы набирают популярность. Маневренный транспорт позволяет добраться до труднодоступных мест, но из-за простоты в управлении водители могут испытывать ложное чувство безопасности. О том, как зарегистрировать квадроцикл и почему важны особые навыки вождения, напомнили в Гостехнадзоре Подмосковья.
К квадроциклам существуют особые требования, а сам транспорт необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре. Такую процедуру там проводят с 2017 года. Срок оказания услуги — 10 рабочих дней.
«К лицам, управляющим самоходной машиной, предъявляют специальные требования. Это особые навыки вождения. Никто не знает, что может быть под снегом. В лесу могут попадаться коряги и заболоченная местность. Для управления нужно пройти обучение», — пояснил глава ведомства Сергей Фролов.
Для регистрации самоходных машин, которые используют на предприятиях и в сельском хозяйстве, инспекторы сами выезжают на место. Водитель также может лично обратиться в ведомство.
Провести процедуру дистанционно позволяют современные технологии мобильного приложения. Для этого необходимо подготовить все необходимые документы, оформить страховку, оплатить госпошлину, подать заявление через «Госуслуги», представить транспортное средство инспекторам для сверки номеров, а затем — получить документы и регистрационный знак.
За прошлый год на учет поставили 22 тысячи таких машин.
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