Гостехнадзор Подмосковья напомнил правила регистрации квадроциклов

Квадроциклы набирают популярность. Маневренный транспорт позволяет добраться до труднодоступных мест, но из-за простоты в управлении водители могут испытывать ложное чувство безопасности. О том, как зарегистрировать квадроцикл и почему важны особые навыки вождения, напомнили в Гостехнадзоре Подмосковья.

К квадроциклам существуют особые требования, а сам транспорт необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре. Такую процедуру там проводят с 2017 года. Срок оказания услуги — 10 рабочих дней.

«К лицам, управляющим самоходной машиной, предъявляют специальные требования. Это особые навыки вождения. Никто не знает, что может быть под снегом. В лесу могут попадаться коряги и заболоченная местность. Для управления нужно пройти обучение», — пояснил глава ведомства Сергей Фролов.