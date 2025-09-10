Минэкологии Подмосковья напомнило о последствиях сжигания мусора на участках

Сжигание ботвы и листвы на участках опасно не только из-за риска пожаров. Продукты горения ухудшают качество атмосферного воздуха и могут снизить плодородие земель, рассказали в подмосковном Минэкологии.

Для избавления от растительных остатков дачники используют самодельные печи, металлические бочки или просто открытый грунт.

По словам ученых, одна тонна тлеющей листвы выделяет 30 килограммов оксида углерода. В дыме от костра из травы в 350 раз больше вредных веществ, чем в дыме от курения.

Осенью владельцы участков часто жалуются на неприятный запах и думают, что дело в выбросах с предприятий. Причина кроется в таких кострах, подобные загрязнения воздуха особенно чувствуются в безветренную погоду.

В ведомстве рекомендуют использовать вместо сжигания компостирование. Ускорить процесс можно специальными биопрепаратами, которые стимулируют разложение растительных остатков, питают микроорганизмы и развивают микрофлору листьев.