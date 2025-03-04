Минэкологии Подмосковья напомнило о наказании за сбор краснокнижных растений

В ближайшее время из-за аномально теплой погоды в Подмосковье может начаться цветение растений, в том числе краснокнижных. В Минэкологии региона предостерегли жителей от уничтожения редких видов.

Среди краснокнижных растений первыми в Московской области могут появиться рябчик шахматный, печеночница благородная и ветреница дубравная. Ближе к маю зацветут ирис, лапчатка белая и фиалка топяная.

Ландыш майский, внесенный в список редких и уязвимых растений, вызывает особый интерес у любителей цветов. Им призывают любоваться издалека.

В Минэкологии обратили внимание на то, что уничтожение животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, карается административным штрафом от двух тысяч рублей для физических лиц, до миллиона рублей — для юридических лиц.