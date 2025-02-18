Минэкологии Подмосковья напомнило о формировании реестра деревьев-долгожителей

В Национальный реестр старовозрастных деревьев России входит 72 дерева из Московской области. Перечень сформировали в рамках программы «Деревья — памятники живой природы», которую курируют Совет по сохранению природного наследия, Рослесхоз, Рослесозащита и Авиалесоохрана. Некоторые деревья Подмосковья попали в реестр в начале года.

Долгожители растут в Красногорске, Наро-Фоминске, Одинцове, Павловском Посаде, Богородском округе, Чехове, Шаховской, Ленинском и других округах. В Минэкологии Подмосковья отметили, что чаще всего в реестре встречаются дубы — их 41, затем идут лиственницы, сосны, липы и ивы.

Старовозрастные деревья связаны с историей России и Подмосковья. Например, наро-фоминская лиственница в парке Воровского — один из немногих сохранившихся деревьев бывшей усадьбы князей Щербатовых, где бывали писатель Михаил Веневитинов и художник Игорь Грабарь. Лиственница у реки Вяземки в Одинцовском округе — наследие рода Голицыных. Одно из самых старых деревьев в регионе — дуб в деревне Любичи Луховицкого округа, которому уже более 400 лет.

Формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России продолжается, подать заявку на включение туда дерева может каждый.