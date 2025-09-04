Минэкологии Подмосковья анонсировало всероссийскую акцию по сбору макулатуры

Начался осенний сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Мероприятие организовала АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» и Минприроды России. В 2025 году соревнование проходит среди детских садов, школ, вузов, колледжей, а также компаний и промышленных предприятий. Главным критерием станет количество собранной макулатуры.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что жители Подмосковья, предприятия и организации активно участвуют в акции, и область входит в число трех лидирующих регионов. Он также выразил уверенность, что и в осеннем сезоне подмосковные участники сохранят высокий темп.

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, оповестить будущих участников, взвесить собранное сырье, сфотографировать его и заполнить форму в личном кабинете на сайте, приложив акт о сдаче вторсырья.