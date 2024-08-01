Минэкологии поддержит иск об изъятии из незаконного владения земель в Мытищах

Прокуратура подала в суд иск об изъятии спорной части участка из незаконного владения в Мытищах. Минэкологии региона поддержит позицию истца.

Речь идет о части участка в деревне Сорокино. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, по просьбе прокуратуры инспекторы установили, что земля, принадлежащая жителю Москвы, имеет пересечение с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной Клязьминского водохранилища. Кроме того, часть земли находится в «жесткой» зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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